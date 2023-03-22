Ловчев связал уход Талалаева из «Торпедо» с отсутствием у клуба трансферов

Знаменитый футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал одну из главный новостей сегодняшнего дня – Андрей Талалаев покинул стан аутсайдера РПЛ – московское «Торпедо». Поговаривают, что у специалиста были напряжённые отношения с руководством «чёрно-белых».

«Талалаев - один из самых перспективных тренеров в России, достойнейший специалист. Полагаю, его уход связан с тем, что ему практически не покупали игроков. За «Торпедо» играют ветераны Рязанцев и Лебеднко, и это что-то значит», - поделился Ловчев с «Матч ТВ».

Напомним, что Талалаев так и не смог одержать победы с «автозаводцами». В последнем матче при специалисте «Торпедо» одержало победу на выезде над «Пари НН», однако – техническую – 3:0.