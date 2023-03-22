Президент «Торпедо»: «Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о расторжении контракта с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

Савин поблагодарил 50-летнего специалист за совместную работу и рассказал, когда будет объявлено имя нового главного тренера.

«Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», — приводятся слова президента на официальном сайте московского клуба.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября прошлого года. После 20 туров РПЛ «автозаводцы» набрали восемь очков и расположились на последнем 16-м месте турнирной таблицы.