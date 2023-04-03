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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Лебеденко: «Новый тренер? Много позитивных моментов»

03 Апреля 2023 • 06:27 Комментировать
Ростов
2:1
Торпедо Москва
окончен

В московском «Торпедо» сменился главный тренер, место Андрея Талалаева занял каталонский специалист Жозеп Клотет. Первый опыт с новым тренером получил ветеран клуба Игорь Лебеденко, он с удовольствием поделился им.

- Естественно, у нового тренера другие требования. Это и другой менталитет. Много позитивных моментов. Почему у Талалаева не получилось? Я не могу говорить, - цитирует слова Лебеденко «РБ Спорт».

Накануне «Торпедо», однако, проиграло в первом матче Клотета, уступив со счетом 1:2 в игре двадцать первого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Ростову». 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Лебеденко Жозеп Клотет
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