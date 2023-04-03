Байрамян: «Мы заслужили победу»

В заключительном матче двадцать первого тура российского чемпионата «Ростов» переиграл московское «Торпедо», чем очень доволен армянский оборонец команды Валерия Карпина - Хорен Байрамян. Он считает, что его команда заслужила такой успех.

- Хороший матч, мы выиграли. После удаления было тяжело, вы видели со стороны. Большую часть второго тайма мы отбивались. Думаю, мы заслужили эту победу, - цитирует слова игрока «РБ Спорт».

В следующем туре «Ростову» предстоит непростой выезд в Оренбург - тамошний клуб очень хорош именно дома, уступая в этом компоненте только питерскому «Зениту».