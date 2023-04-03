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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Байрамян: «Мы заслужили победу»

03 Апреля 2023 • 06:22 Комментировать
Ростов
2:1
Торпедо Москва
окончен

В заключительном матче двадцать первого тура российского чемпионата «Ростов» переиграл московское «Торпедо», чем очень доволен армянский оборонец команды Валерия Карпина - Хорен Байрамян. Он считает, что его команда заслужила такой успех.

- Хороший матч, мы выиграли. После удаления было тяжело, вы видели со стороны. Большую часть второго тайма мы отбивались. Думаю, мы заслужили эту победу, - цитирует слова игрока «РБ Спорт».

В следующем туре «Ростову» предстоит непростой выезд в Оренбург - тамошний клуб очень хорош именно дома, уступая в этом компоненте только питерскому «Зениту». 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ростов Хорен Байрамян
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