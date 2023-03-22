Дьяков: «Торпедо» уже ничего не поможет»

Бывший защитник столичного «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков полагает, что даже несмотря на техническую победу над «Пари НН» (3:0) «автозаводцы» не смогут сохранить прописку в РПЛ и вылетят в Первую лигу.

«Торпедо» сейчас уже ничего не поможет спастись. Вылетят даже не на 100, а на 200 процентов, просто потому, что для сохранения прописки в Премьер-лиге нужно хотя бы 28 очков, а сейчас у «Торпедо» их десять», - заявил Дьяков «Матч ТВ», добавив, что техническое поражение для «Пари НН» - весьма заслуженное наказание.

Сегодня «Торпедо», напомним, распрощалось с главным тренером – Андреем Талалаевым. Источники сватают в московский клуб другого российского специалиста Сергея Юрана, который уже давно находится без работы.