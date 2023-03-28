Кормильцев: «Приглашение иностранца в «Торпедо» в нынешних условиях меня удивляет»

Бывший игрок столичного «Торпедо» Сергей Кормильцев высказался о назначении Хосепа Клотета на пост наставника «автозаводцев».

«Честно говоря, приглашение иностранца в нынешних условиях меня удивляет. Мне кажется, сейчас, в таких непростых условиях, имело бы смысл вспомнить о традициях», — заявил экс-футболист «Торпедо» в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению эксперта, можно присмотреться к бывшим игрокам клуба, назвав в качестве примера Константина Зырянова и Игоря Семшова, соответственно тренирующих «Черноморец» и «Чайку».

Напомним, что Хосеп Клотет сменил Андрея Талалаева на посту тренера аутсайдера текущего сезона Премьер-лиги. «Автозаводцы» набрали десять очков по итогам 20 туров.