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Тукманов: «Приход нового тренера всколыхнул «Торпедо»

03 Апреля 2023 • 08:16 Комментировать
Ростов
2:1
Торпедо Москва
окончен

Московское «Торпедо» проиграло «Ростову» в заключительном матче двадцать первого тура российского чемпионата, но бывший президент клуба Александр Тукманов считает, что в игре команды наметился положительный сдвиг после того, как ее возглавил каталонский наставник Жозеп Клотет.

- «Торпедо» старалось. Видимо, приход нового тренера всколыхнул команду, каждый игрок хотел проявить себя — это было заметно. Мне понравилось, что были командные взаимодействия и хорошие скоростные атаки, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Торпедо» предстоит сразиться с воронежским «Факелом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Тукманов
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