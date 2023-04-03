Тукманов: «Приход нового тренера всколыхнул «Торпедо»

Московское «Торпедо» проиграло «Ростову» в заключительном матче двадцать первого тура российского чемпионата, но бывший президент клуба Александр Тукманов считает, что в игре команды наметился положительный сдвиг после того, как ее возглавил каталонский наставник Жозеп Клотет.

- «Торпедо» старалось. Видимо, приход нового тренера всколыхнул команду, каждый игрок хотел проявить себя — это было заметно. Мне понравилось, что были командные взаимодействия и хорошие скоростные атаки, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Торпедо» предстоит сразиться с воронежским «Факелом».