«Ростов» пробил 14-й пенальти в сезоне - это рекорд РПЛ

Сейчас проходит матч 21-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и московским «Торпедо». На 31-й минуте встречи команда с берегов Дона получила право на 11-метровый удар, но Дмитрий Полоз не смог реализовать свой шанс, голкипер столичного клуба Егор Бабурин смог отразить удар.

Для «Ростова» этот пенальти стал 14-м в сезоне, что является рекордом РПЛ.

Ранее по 13 ударов с 11-метровой отметки наносили самарские «Крылья Советов» в 2004 году и футбольный клуб «Краснодар» в сезоне-2021/22.

В концовке первого тайма «Ростов» вышел вперёд благодаря голу Андрея Ланговича, но подопечные Валерия Карпина уже к тому моменту были в меньшинстве после удаления Данила Глебова.