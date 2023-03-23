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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран не возглавит «Торпедо»

23 Марта 2023 • 01:12 Комментировать
Ростов
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Торпедо Москва
02.04 19:00

По информации источника «РИА Новости Спорт», московское «Торпедо» не рассматривает кандидатуру 53-летнего специалиста Сергея Юрана на пост главного тренера команды.

Ранее стало известно о том, что данную должность покинул Андрей Талалаев.

В настоящее время «чёрно-белый» коллектив, имея в своём активе десять очков, занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

От строчки, дающей шанс на сохранение прописки в элитном дивизионе российского футбола, «автозаводцев» отделяют семь баллов – на 14 позиции с 17 зачётными единицами располагается воронежский «Факел».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Сергей Юран
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РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
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