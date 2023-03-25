Тукманов — о возможном назначении испанца в «Торпедо»: Я не уверен, что эта информация верна

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился мнением о возможном назначении испанского специалиста на пост главного тренера «автозаводцев».

«Смотря какие деньги будут предложены специалистам. Если стороны согласуют финансовые условия, то может быть и пойдут. У нас ведь работают иностранные специалисты», — цитирует Тукманова Vprognoze.

При этом функционер не особо верит в слухи про возможное назначение испанца, ведь «Торпедо», с большей долей вероятности, в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге.

После 20 туров столичный клуб занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 10 очков.