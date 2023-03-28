«Торпедо» определилось с главным тренером. Команду принял испанский специалист Хосеп Клотет, о чём объявила пресс-служба «автозаводцев».

Хосеп Клотет в последние годы работал в Италии с такими клубами, как СПАЛ и «Брешиа». Теперь 45-летний испанец попробует себя в России.

«Торпедо» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После 20 сыгранных туров «автозаводцы» имеют всего лишь 10 очков в активе.

Ближайший матч чемпионата России «Торпедо» проведёт в воскресенье, 2 апреля. Команда Хосепа Клотета будет играть против «Ростова» на выезде.