Тукманов: «Акционерам надо переименовать «Торпедо» и не мучить болельщиков»

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал отставку Андрея Талалаева с поста главного тренера «автозаводцев». Напомним, команда сейчас идёт на самом дне турнирной таблицы Российской премьер-лиги, с отставанием в 9 очков от зоны стыковых матчей.

«Вообще, на мой взгляд, акционерам надо переименовать «Торпедо» и не мучить болельщиков и ветеранов клуба. Пусть как-то по-другому назовут», – цитирует Тукманова Rusfootball.

Напомним, «Торпедо» проводит свой первый сезон в Российской премьер-лиги после возвращение из второго дивизиона. В последний раз команда побеждала в октябре, когда обыграла ЦСКА в Кубке России.