Сын Стрельцова прокомментировал назначение Клотета в «Торпедо»

Игорь Стрельцов, являющийся сыном знаменитого советского футболиста Эдуарда Стрельцова, прокомментировал новость о новом главном тренере столичного «Торпедо» Жозепе Клотете. О назначении испанца сегодня объявила пресс-служба «чёрно-белых».

«Видимо, он чем‑то зацепил руководство клуба, понравился. Я о нём совсем ничего не знаю. Как они в «Торпедо» поняли, что он может помочь?», - заявил Стрельцов порталу Sport24.

На прошлой неделе «автозаводцы» распрощались с главным тренером Андреем Талалаевым.

«Надеюсь, назначение Клотета станет последней соломинкой, которая сможет вытащить «Торпедо» из ситуации», - добавил Стрельцов.

На данный момент «автозаводцы» при 10 набранных баллах идут на 16-м, последнем месте в турнирной таблице РПЛ.