Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игорь Стрельцов – о «Торпедо»: «Жалко, что покинем РПЛ»

24 Марта 2023 • 19:18 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Игорь Стрельцов, сын знаменитого нападающего московского «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, прокомментировал отставку главного тренера «автозаводцев» Андрея Талалаева.

Специалист заявил, что не считает частую смену главных тренеров путём к успеху футбольного клуба, а также предположил, что корнем проблем «чёрно-белого» коллектива может быть финансовая составляющая.

«Жалко, конечно. Талалаев нормально подводил команду. А таких тренеров, которые вытягивали и спасали команду, сейчас нет. Жалко, что покинем РПЛ», - цитирует Стрельцова «Чемпионат».

Также эксперт выразил опасения в том, что «Торпедо» может и вовсе пропасть.

«Но мы верим, надеемся и болеем до конца», - добавил Стрельцов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев Игорь Стрельцов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
19:39 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Пари НН» Масоэро: «Новый тренер по физподготовке просто нас убивает»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Игорь Стрельцов – о «Торпедо»: «Жалко, что покинем РПЛ»
18:08 · Россия. Премьер-лига
​Федотов поделился ожиданиями от матча с «Факелом»
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Федотов высказался о позиции Чалова
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Федотов рассказал, чем коварна победа над «Зенитом»
17:35 · Россия. Премьер-лига
​Лёд тронулся: Правительство РФ обсудит проблему Fan ID
17:30 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Масоэро рассказал, чем Марадона лучше Месси
17:29 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил»
17:27 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» продаёт билеты по 100 рублей в честь 100 голов Промеса
16:57 · Россия. Премьер-лига
Уткин призвал «Локомотив» вернуть Геркуса
16:54 · Россия. Премьер-лига
​Украинец Зинченко высказался о России, где он раньше играл
16:19 · Россия. Премьер-лига
​Игрок ЦСКА Карраскаль впервые забил за сборную Колумбии
15:50 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Нельзя тренеру национальной сборной совмещать работу с клубом»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «Не напрягают разговоры, что «Ростов» побеждает за счёт пенальти»
12:13 · Россия. Первая лига
Бывший спортивный директор «Рубина»: «Уремович сбежал перед матчем с ЦСКА»
Все новости
Рекомендуем