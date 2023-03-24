Игорь Стрельцов – о «Торпедо»: «Жалко, что покинем РПЛ»

Игорь Стрельцов, сын знаменитого нападающего московского «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, прокомментировал отставку главного тренера «автозаводцев» Андрея Талалаева.

Специалист заявил, что не считает частую смену главных тренеров путём к успеху футбольного клуба, а также предположил, что корнем проблем «чёрно-белого» коллектива может быть финансовая составляющая.

«Жалко, конечно. Талалаев нормально подводил команду. А таких тренеров, которые вытягивали и спасали команду, сейчас нет. Жалко, что покинем РПЛ», - цитирует Стрельцова «Чемпионат».

Также эксперт выразил опасения в том, что «Торпедо» может и вовсе пропасть.

«Но мы верим, надеемся и болеем до конца», - добавил Стрельцов.