Кавазашвили: «Такой клуб как «Торпедо» не должен быть последним»

Знаменитый советский футболист Анзор Кавазашвили считает, что столичное «Торпедо» - тот клуб, который безуспешно пытается вернуть себе былую славу уже долгое время.

«Поживём и увидим, помогут ли им эти три очка спастись. Но «Торпедо» явно не должно быть на последнем месте в турнирной таблице в РПЛ. Стараются, но никак не могут привыкнуть, что находятся в Премьер-Лиге», - цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Ветеран футбола, что москвичи очень долго были на задворках российского футбола, поэтому у них никак не получается вернуться к былой славе.

Напомним, что сегодня стало известно о присуждении «автозаводцам» технической победы над «Пари НН» в рамках РПЛ из-за нарушения нижегородцами регламента. В составе «горожан» на поле вышел дисквалифицированный ранее игрок из-за перебора жёлтых карточек. Тот матч состоялся 19 марта и завершился ничьей - 1:1.