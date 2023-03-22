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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Качество игры «Торпедо» не подходит под уровень РПЛ»

22 Марта 2023 • 22:31 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался о техническом поражении в матче «Торпедо» и «Пари НН».

«Как мне кажется, «Торпедо» получило мотивацию после технического поражения, но спастись команде будет очень сложно. Качество игры пока не подходит под уровень РПЛ», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату».

По его мнению, «автозаводцы» уступают другим коллективам по многим игровым компонентам. Также Гладилин считает, что решение присудить техническое поражение было правильным, поскольку нельзя выпускать игроков, которые не могу участвовать в матче.

Напомним, что решение КДК РФС позволило «Торпедо» набрать 10 очков в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, оставшись на последнем месте в турнирной таблице. Отставание от зоны стыков составляет семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Валерий Гладилин
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РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
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