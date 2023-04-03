Идущий на втором месте в турнирной таблице российского чемпионата «Ростов» собирается предложить Дмитрию Полозу новый контракт, об этом сообщают внутренние источники «Евро-Футбол.Ру».

Клуб намерен отблагодарить футболиста за успешные выступления - в нынешнем сезоне он, в частности, забил уже восемь мячей, хотя все они пришлись на первую часть чемпионата - до Мундиаля. Это, наряду с таким же количеством голов у Николая Комличенко, лучший результат в клубе.

Напомним, что Полоз выступает за «Ростов» с 2020 года, ранее он защищал цвета «Сочи». С 2014 по 2018 год Полоз привлекался к выступлениям за сборную России, забив в ее составе три мяча.