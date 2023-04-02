«Ростов» и «Торпедо» огласили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ - Рязанцев и Лебеденко начнут с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Торпедо». Жозеп Клотет, для которого эта игра будет первой в качестве наставника столичного клуба, поставил в старт возрастных Игоря Лебеденко и Александра Рязанцева.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Лангович, Мелехин, Байрамян, Миронов, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Стартовый состав «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Прошкин, Рязанцев, Нефтуллин, Енин, Лебеденко. Караев, Турищев, Рейна.

Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени.