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«Ростов» и «Торпедо» огласили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ - Рязанцев и Лебеденко начнут с первых минут

02 Апреля 2023 • 17:56 Комментировать
Ростов
0:0
Торпедо Москва
1-й тайм

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Торпедо». Жозеп Клотет, для которого эта игра будет первой в качестве наставника столичного клуба, поставил в старт возрастных Игоря Лебеденко и Александра Рязанцева. 

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Лангович, Мелехин, Байрамян, Миронов, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Стартовый состав «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Прошкин, Рязанцев, Нефтуллин, Енин, Лебеденко. Караев, Турищев, Рейна.

Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени. 

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РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
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