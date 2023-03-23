«Торпедо» взяло курс на сокращение расходов

«Торпедо» приняло решение сократить расходы на операционную деятельность клуба, сообщает «РБ Спорт». Напомним, что в начале текущего месяца «Торпедо» покинул президент Илья Геркус, а вчера, 22 марта, стало известно, что московская команда лишилась главного тренера Андрея Талалаева, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

По информации «РБ Спорт», клуб взял курс на сокращение затрат, поэтому сейчас «Торпедо» рассматривает малоизвестных тренеров на пост нового наставника команды и не станет приглашать Сергея Юрана. Отмечается, что возглавить «автозаводцев» может Николай Ковардаев, в настоящий момент занимающий аналогичную должность в «Торпедо-2».

После 20 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе восемь набранных очков.