Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Торпедо» взяло курс на сокращение расходов

23 Марта 2023 • 10:45 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

«Торпедо» приняло решение сократить расходы на операционную деятельность клуба, сообщает «РБ Спорт». Напомним, что в начале текущего месяца «Торпедо» покинул президент Илья Геркус, а вчера, 22 марта, стало известно, что московская команда лишилась главного тренера Андрея Талалаева, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

По информации «РБ Спорт», клуб взял курс на сокращение затрат, поэтому сейчас «Торпедо» рассматривает малоизвестных тренеров на пост нового наставника команды и не станет приглашать Сергея Юрана. Отмечается, что возглавить «автозаводцев» может Николай Ковардаев, в настоящий момент занимающий аналогичную должность в «Торпедо-2».

После 20 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе восемь набранных очков.   

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Николай Ковардаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Марта
11:13 · Россия. Премьер-лига
Дзюбу прозвали «воздушным шаром» в Турции
11:04 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Восхищаюсь стержнем Дзюбы, думал: может сломаться» 1
10:45 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» взяло курс на сокращение расходов
09:37 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин — о Карпине: «Очень сильный тренер»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Журналист объяснил, почему Баринов не перешёл в «Бешикташ»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Не факт, что три очка в матче с «Пари НН» помогут «Торпедо» спастись»
09:01 · Россия. Премьер-лига
В клубе РПЛ грядёт тренерская отставка
08:46 · Россия. Премьер-лига
Турецкий журналист: «Три месяца назад тут не знали о Захаряне, он не считается звездой»
08:26 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Для «Локомотива» каждая игра – финал»
02:53 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев: «То, что происходит с «Торпедо», не красит наш футбол»
01:22 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спартак» - искусственный конкурент, реально команда не может побороться сейчас с «Зенитом»
01:12 · Россия. Премьер-лига
Юран не возглавит «Торпедо»
00:59 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник «Зенита»: «У «Спартака» нет шансов»
00:18 · Россия. Премьер-лига
Тарханов – о «Торпедо»: «Меня туда не приглашают»
22 Марта
23:38 · Кубок России
Гладилин: «Участие клубов Медиалиги в Кубке России — очень положительный эксперимент»
Все новости
Рекомендуем