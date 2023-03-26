Стефанович: «Торпедо» может остаться в РПЛ

Форвард «Торпедо» Илья Стефанович ответил на вопрос, не смущало ли его место команды в РПЛ при переходе в стан «автозаводцев».

«Место никак не влияло на выбор. В любом случае я смог РПЛ зацепить. Дай нам бог сохраниться, всякое бывает. С учетом того, как мы работаем на тренировках и как было на сборах, это кажется реальным», — цитирует Стефановича Sport24.

Минувшей зимой 26-летний нападающий перебрался в «Торпедо» из астраханского «Волгаря». За столичный клуб Стефанович провел четыре встречи и записал в свой актив одну голевую передачу.

После 20 туров «Торпедо» занимает последнее место в чемпионате России, набрав десять очков.