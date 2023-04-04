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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Енин: «Не хочу, чтобы Глебова наказывали на несколько матчей за фол на мне»

04 Апреля 2023 • 18:48 Комментировать
Ростов
2:1
Торпедо Москва
окончен

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин высказался об инциденте, случившемся во время матча с «Ростовом» (1:2).

Спортсмен поведал о том, что самочувствие у него хорошее, а с целью дальнейшего обследования ему в скором времени необходимо сделать рентген и МРТ.

«Не хочу, чтобы Глебова наказывали на несколько матчей за фол на мне. Да, так получилось, что он сыграл в голеностоп, но не вижу смысла в таких серьёзных выводах, которые могут быть сделаны. Это был игровой эпизод», - приводит слова Енина «Чемпионат».

Данил Глебов был удалён с поля на 42-й минуте встречи.

«Ростов» в данный момент располагается на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, «Торпедо» находится на последнем месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ростов травмы Данил Глебов Иван Енин
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