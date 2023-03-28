Колыванов недоволен, что «Торпедо» возглавил испанец

Представитель российского тренерского цеха Игорь Колыванов не испытывает радости от того, что в «Торпедо» решили довериться иностранному специалисту – испанцу Жозепу Клотету. О назначении иностранного специалиста на пост наставника «автозаводцев» стало известно днём 28 марта.

«Это уже смешно, словно у нас в России своих специалистов нет. Вроде бы он вообще толком никого не тренировал. Это неуважение к российским тренерам», - заявил Колыванов «Матч ТВ».

Отметим, бывший президент торпедовцев Александр Тукманов не так давно выдвинул кандидатуру Колыванова на пост потенциального наставника «Торпедо». На данный момент бывший российский футболист трудится в ивановском «Текстильщике», выступающем во Второй лиге.