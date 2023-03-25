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В «Торпедо» отказались от поисков нового главного тренера слухи

25 Марта 2023 • 06:58 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Столичное «Торпедо» вряд ли будет нанимать на вакантную должность главного тренера нового специалиста. В клубе предпочтут, чтобы «чёрно-белых» возглавил тот человек, который уже работает в системе клуба.

«Вероятно, новым главным тренером клуба будет человек из системы «Торпедо», - пишет портал Metaratings.

Однако речь не идёт о Юрии Нагайцеве, который исполняет обязанности главного тренера команды, но, скорее всего, покинет клуб через несколько дней.

Напомним, на неделе стан «автозаводцев» покинул Андрей Талалаев, который был назначен на роль наставника клуба-аутсайдера Первой лиги лишь в октябре прошлого года.

В качестве возможной замены Талалаеву рассматривался Сергей Юран, однако ранее стало известно, что российский специалист «Торпедо» не возглавит.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Юрий Нагайцев
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РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
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