Юран отреагировал на слухи о своём назначении в «Торпедо»

Российский специалист Сергей Юран отреагировал на слухи о том, что в скором времени он возглавит столичное «Торпедо» вместо покинувшего этот пост сегодня днём Андрея Талалаева.

«Пока не хочу это комментировать», - заявил Юран порталу Sport24.

Напомним, что Юран с осени находится без работы. Последним местом его тренерской деятельности были подмосковные «Химки», из которых специалиста уволили при странных обстоятельствах.

Московское «Торпедо» идёт в самом конце турнирной таблицы Премьер-лиги с 10 набранными баллами.

Тренер также ответил на вопрос о том, готов ли он решать сложные на потенциальном будущем месте работы:

«Я их уже решил», - кратко добавил Юран.