Машкарин: «Менять игру «Торпедо» кардинально не стоит»

Бывший защитник московского «Торпедо» Денис Машкарин, выступавший за команду в 90-е годы прошлого столетия, считает, что новому наставник клуба, каталонскому специалисту Жозепу Клотету, не стоит кардинально менять рисунок командной игры, так как это не приведет к успеху.

- На месте любого тренера я бы сейчас резко не менял ни стиль игры, ни тактику. Что‑то точечно можно добавить в игру, но глобально ничего не поменяешь, - цитирует Машкарина «РБ Спорт».

Напомним, что московская команда занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с десятью очками после двадцати туров.