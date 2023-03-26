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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тукманов назвал тренера, который мог бы возглавить «Торпедо» эксклюзив

26 Марта 2023 • 15:45 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, кто мог бы возглавить московский клуб после отставки Андрея Талалаева.  

«Сегодня бессмысленно говорить об этом. Надо подбирать тренера, который занялся бы комплектованием команды с учётом того, что она будет играть в Первой лиге. И если будет поставлена задача акционерами выхода в Премьер-лигу, тогда тоже нужен человек, который справится.

Кто бы мог помочь «Торпедо»? Олег Кононов, может быть, помог бы. По-моему, он хороший специалист. Он уже доказал своей работой в России. Я не возражаю. А потом у нас есть и наши ребята, которые работали в команде. Я думаю Бородюк, Колыванов… Но их надо уговаривать. Потому что, они уже обожглись», — сказал Тукманов.

Напомним, что торпедовцы готовы довериться испанскому тренеру Хосепу Клотету.


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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Колыванов Александр Бородюк Олег Кононов Александр Тукманов РПЛ
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РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
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