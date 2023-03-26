Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, кто мог бы возглавить московский клуб после отставки Андрея Талалаева.

«Сегодня бессмысленно говорить об этом. Надо подбирать тренера, который занялся бы комплектованием команды с учётом того, что она будет играть в Первой лиге. И если будет поставлена задача акционерами выхода в Премьер-лигу, тогда тоже нужен человек, который справится.

Кто бы мог помочь «Торпедо»? Олег Кононов, может быть, помог бы. По-моему, он хороший специалист. Он уже доказал своей работой в России. Я не возражаю. А потом у нас есть и наши ребята, которые работали в команде. Я думаю Бородюк, Колыванов… Но их надо уговаривать. Потому что, они уже обожглись», — сказал Тукманов.

Напомним, что торпедовцы готовы довериться испанскому тренеру Хосепу Клотету.