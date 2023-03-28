Шалимов: «У Карпина есть психологическое утомление»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о работе наставника сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

Напомним, ранее Карпин заявлял, что не держится за пост главного тренера сборной. Шалимов считает, что напряжённый график сказывается на психологическом состоянии специалиста.

«Просто вдумайтесь — он сыграл с «Пари НН» в Ростове, потом уехали в Нижний на Кубок, потом в Химки, потом в Новогорск к сборной — далее Иран, потом Питер, и из Питера в Ростов на перекладных. Я не исключаю, что эти спорные формулировки именно из-за того, что есть психологическое утомление», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В марте сборная России под руководством Карпина провела две товарищеские встречи, в которых обыграла Ирак (2:0) и сыграла вничью с Ираном (1:1).

В чемпионате России «Ростов» Карпина занимает второе место в турнирной таблице после 20 туров. Свой следующий матч южане проведут 2 апреля против «Торпедо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.