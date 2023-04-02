Клотет: «Отметил многие позитивные моменты в игре»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (1:2).

- Дебют получился смазанным, очки не удалось заработать. Как оцените игру своей команды сегодня?

- Конечно, результат не тот, который мы хотели видеть, и соперник хорошо играл. В первую очередь поздравляю «Ростов» с победой. Игра началась для нас достаточно хорошо, но потом мы быстро пропустили два мяча. Смогли во втором тайме доминировали, быстро вернуться в игру. Не хватало у нас точности в завершении и самого завершения. Но я отметил многие позитивные моменты в игре. Результат негативный, но есть много позитивных моментов, которые помогут нам в будущем.

- По поводу позитивных моментов, что именно стоит выделить? Что вам понравилось в персональных и общекомандных действиях игроков?

- Из позитивных моментов могу отметить то, что не давали сопернику контратаковать, хорошо прессинговали, местами доминировали. Думаю, что в будущем еще будем много анализировать и исправим ошибки в следующих играх.

- Насколько дается коммуникация с новой командой, управление игрой непосредственно в процессе со скамейки?

- Никаких проблем, они меня понимают, все хорошо.