Тукманов не верит в то, что Клотет повторит успех Абаскаля

В московском «Торпедо» сменился главный тренер, команда прибегла к услугам испанского тренера Жозепа Клотета. Следует заметить, что в российском чемпионате уже работает испанский специалист - это наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль. Однако бывший президент клуба Александр Тукманов не верит в то, что Клотет сможет повторить успех Абаскаля:

- Я в это верю мало. Думаю, в «Торпедо» подобного не случится, - цитирует слова Тукманова Rusfootball.info.

В следующем, двадцать первом туре российского чемпионата «Торпедо», идущее последним в турнирной таблице, сыграет на выезде с «Ростовом».