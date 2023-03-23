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Тарханов – о «Торпедо»: «Меня туда не приглашают»

23 Марта 2023 • 00:18 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Тарханов рассказал о возможности возглавить команду вновь.

«Меня туда не приглашают. Не против ли я? Сложно сказать, не отвечу», - приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Кроме того специалист признался, что отставка Андрея Талалаева стала для него неожиданностью.

«Команде три очка присудили, и они десять очков набрали. Всё равно тяжело сказать, можно ли вытащить команду», - добавил Тарханов.

В настоящий момент «автозаводцы» располагаются на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от 14 места на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Тарханов Андрей Талалаев
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РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
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