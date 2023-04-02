«Ростов» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 21-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и «Торпедо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ростов - Торпедо Москва
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Протокол игры
Песьяков Сергей•Лангович Андрей•Мелёхин Виктор•Осипенко Максим•Чернов Евгений•Щетинин Кирилл•Глебов Данил•Миронов Алексей•Байрамян Хорен•Комличенко Николай•Полоз Дмитрий
Бабурин Егор•Прошкин Егор•Самсонов Артём Владимирович•Кожемякин Олег•Енин Иван•Караев Давид•Рязанцев Александр•Нетфуллин Равиль•Рейна Йорди•Турищев Максим•Лебеденко Игорь
02 апреля. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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