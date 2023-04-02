Ростов - Торпедо: где смотреть прямую трансляцию онлайн

21-й тур Премьер-лиги закроют «Ростов» и «Торпедо». Команда Валерия Карпина ушла второй на весенний перерыв, набрав победный ход, правда, соперники были далеко не топ-уровня. «Автозаводцы» отчаянно пытаются улучшить свои шансы на выживание. В ход пошли смена тренера и двойные премиальные за победы.

Скажется ли такая мотивация на результатах, посмотрим в 19:00 на «Матч Премьер» и «Беларусь 5». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.