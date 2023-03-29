Широков: «В «Ростове» сплочённый коллектив»

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков поделился своим мнением о количестве одиннадцатиметровых ударов, исполненных «Ростовом» по ходу текущего сезона.

«Во-первых, чтобы получить пенальти, надо войти в штрафную и навязать борьбу или отдать хорошую передачу», - приводит слова Широкова «РБ Спорт».

По словам специалиста, «жёлто-синие» очень неплохо используют создаваемое в штрафной соперника преимущество.

«Во-вторых, в «Ростове» сплочённый коллектив, друг за друга, команда выжимает максимум из своих возможностей», - добавил эксперт.

В данный момент ростовчане располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.