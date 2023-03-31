Мостовой: «Мы с Карпиным никогда не ссорились»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о своих отношениях с наставником национальной команды и «Ростова» Валерием Карпиным.

Напомним, ранее у Мостового и Карпина возникла словенская перепалка. Сам Мостовой заявил, что не ссорился с тренером сборной, поэтому при встрече готов пожать ему руку.

«Мы никогда не ссорились, как и с другими ребятами. Да, это неприятно. Я вроде бы ничего плохого не делал», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Отметим, что, будучи игроками, Мостовой и Карпин вместе выступали за испанскую «Сельту» и национальную сборную России.