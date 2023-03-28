Геркшович: «Руководство «Торпедо» - далёкие от футбола люди»

Бывший игрок столичного «Торпедо» Михаил Гершкович прокомментировал назначение малоизвестного испанского специалиста на пост наставника «автозаводцев».

«Приходится констатировать: в руководстве «Торпедо» сидят люди, далёкие от футбола», - заявил Гершкович «РИА Новости Спорт», добавив, что ему очень обидно за покинувшего московский клуб Андрея Талалаева.

«Он хороший тренер. При нём игра «Торпедо» начала напоминать хоть какие-то очертания», - с грустью пояснил Гершкович.

Напомним, пресс-служба «Торпедо» объявила о назначении Жозепа Клотета на пост наставника клуба сегодня днём. Приход иностранного тренера в стан аутсайдера РПЛ вызвал много скептицизма со стороны футбольной общественности России.