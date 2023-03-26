Нападающий «Торпедо» Стефанович: «Хочу играть в Англии»

Форвард «Торпедо» Илья Стефанович признался, что в будущем хочет попробовать свои силы в европейском клубе.

«Очень сильно хочу в Европу. Хочу в Англии играть. Реально ли уехать? Сейчас, к сожалению, нет. Но это есть в планах, определенно. Стоит такая цель, и я не собираюсь останавливаться», — приводит слова Стефановича Sport24.

Помимо этого, футболист заявил, что у него есть еще одна цель — попасть в сборную России.

26-летний форвард перебрался в «Торпедо» из астраханского «Волгаря» минувшей зимой. В новом клубе Стефанович принял участие в четырех матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.