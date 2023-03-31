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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой – о шансах «Торпедо» не вылететь: «Если ещё пару технарей запишут…»

31 Марта 2023 • 16:35 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой ответил на вопрос о шансах «Торпедо» избежать вылета из топ-дивизиона России.

На текущий момент «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав только 10 очков в 20 турах.

«Им же присудили три очка в матче с «Пари НН». Если ещё пару технарей запишут, то шанс будет. Не дали бы эти очки - можно было бы заканчивать обсуждение. А так сейчас одну игру выиграют, где‑то ещё зацепят…» - сказал Мостовой, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что «Торпедо» присудили победу за матч против «Пари НН», ведь за соперника сыграл футболист, который должен был отбывать дисквалификацию.

Ближайший матч «Торпедо» проведёт 2 апреля – против «Ростова».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Мостовой
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РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
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