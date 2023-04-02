Байрамян оценил уровень Карпина

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян оценил уровень главного тренера команды Валерия Карпина.

«Карпин - как минимум один из лучших тренеров нашей лиги. Он работает в сборной России, со скромным в плане бюджета «Ростовом» идёт на втором месте - это говорит о многом. У человека прямой характер, мужской стержень», - сказал Байрамян, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В воскресенье «Ростов» проведёт домашний матч чемпионата России против «Торпедо». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Отметим, что от лидирующего «Зенита» «Ростов» отстаёт в таблице РПЛ на 10 очков.