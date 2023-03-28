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Уткин пошутил над новым тренером «Торпедо»

28 Марта 2023 • 14:56 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Во вторник «Торпедо» объявило о назначении Жозепа Клотета на должность главного тренера команды. Известный журналист Василий Уткин не упустил возможности пошутить, немного изменив буквы в имени и фамилии испанского специалиста.

«Красивое имя. Мне нравится. Жопеп Клозет…» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Первый матч под руководством нового тренера «Торпедо» проведёт 2 апреля. В этот день «автозаводцы» будут играть против «Ростова» на выезде.

Добавим, что на текущий момент «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Москвичи набрали всего лишь 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Василий Уткин Хосеп Клотет
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РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
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