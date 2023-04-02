Карпин: «Честно говоря, не знаю, чего ждать от «Торпедо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- На этой неделе случился снежный коллапс, который повлиял на тренировочный график команды, пропустили две тренировки с мячами на поле. Как это сегодня может сказаться на кондициях команды?

- Надеюсь, что никак. Не впервой с нашими разъездами и переездами. Тоже бывали недели, когда не могли тренироваться как хотелось бы, поэтому списывать что-то на погоду и тренировки - неправильно.

- Тогда как компенсировали эти перестановки?

- Как могли. Не перестановки, а замены тренировок. Что-то смогли сделать на поле без мячей, там беговую работу, и в тренажерном зале кардио делали. Как могли, не знаю. Опять же, не думаю, что это должно как-то повлиять на сегодняшнюю игру.

- Матч с «Торпедо». Команда находится в нижней части турнирной таблицы. Есть ли какой-то универсальный рецепт, как настраивать команду на такое противостояние?

- Универсального, наверное, нет. Каждая игра отличается от другой. Но неделю назад, то есть, в предыдущем туре тоже была команда из нижней части турнирной таблицы, «Химки». Да, мы выиграли, при том, что «Химки» имели на футболиста меньше. Не сказать, что был разгром, но легко ни с кем не бывает. Думаю, эта игра будет лишним тому подтверждением. Так что настраиваемся на тяжелую игру, неважно, в какой части таблицы находится команда. Для нас все команды сильные.

- Чего ждать от «Торпедо» в такой ситуации, когда меняется тренер, на коротком отрезке?

- Честно говоря, не знаю, чего ждать с точки зрения того, что новый тренер, ни одной игры не провел, как будут играть, какая расстановка будет - тоже непонятно. Не так просто было готовиться, но что делать? В Испании есть поговорка такая: «Новый тренер = стопроцентная победа» для команды, которая меняет тренера. Так что я думаю, игроки хотят доказать и показать новому тренеру свои возможности, поэтому нам легко точно не будет.

- Кто такой Жозеп Клотет? Какой футбол он может прививать команде?

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- Какой ему нравится и мне нравится, какой может прививать и можешь привить при том наборе футболистов, которые есть, это абсолютно разные вещи. Можно хотеть, что угодно, можно хотеть играть, как «Барселона» Гвардиолы, а толку от этого никакого не будет. Рано об этом говорить.