Наставник «Торпедо» Клотет не в первый раз решает задачу по спасению команды

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Поздравляю вас с дебютом в РПЛ. Ситуация непростая, 10 туров до конца, 10 очков в активе. В вашей карьере был когда-то такой вызов?

- Спасибо, да, такой вызов на самом деле уже был. Но отличие в том, что было больше игр, чтобы исправить ситуацию. Поэтому сейчас все равно мы выходим с максимальной уверенностью. Будем биться за победу и решение задачи.

- Какой футбол сегодня покажет «Торпедо»? Каков футбол Жозепа Клотета?

- Была всего неделя на подготовку, чуть больше. Поэтому основной задачей было сделать команду конкурентоспособной, чтобы она вышла и в этой игре билась.