Глебов: «Еще раз хочу извиниться перед футболистом «Торпедо»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Торпедо» (2:1).

- Как сам оценишь эпизод с удалением? Там получилось два подката в одном эпизоде, и один из них обернулся для тебя красной карточкой.

- Завелся немножко, не рассчитал, какого-то умысла нанести травму, понятное дело, у меня не было. Но не успел. Еще раз хочу извиниться перед футболистом «Торпедо». Надеюсь, что не нанес ему серьезную травму. Зашел в раздевалку, пожал руку и извинился еще раз. Наверное, я не должен был подставлять команду. Но получилось так, виноват, надо учиться на ошибках своих.

- Как соперник отреагировал на твое появление и слова?

- Нормально как бы. Я спросил: «Как себя чувствуешь?» На ушиб похоже у него, я ему пожелал здоровья. Неприятно, что так получилось, но это футбол, эмоции, страсть. Злого умысла у меня, конечно, не было.