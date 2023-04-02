Клотет: «Уже обошёл всю Красную площадь, а метро меня шокировало»

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет не забывает изучать новый город, в котором он на неделе нашёл новую работу. И поделился своими наблюдениями о столице России.

«Уже обошёл Красную площадь, мне понравился район рядом с ней, где много магазинов и ресторанов. Очень люблю там гулять. Также видел Большой театр и спускался в метро. Метро меня шокировало!», - цитирует тренера «РИА Новости Спорт».

Специалист пояснил, что московский метрополитен очень красив и отлично спроектирован.

«Поразили расстояния между станциями и глубина. Говорят, есть ещё более глубокие станции», - добавил Клотет.

Напомним, что уже сегодня испанца ожидает первый вызов на новом рабочем месте – его «Торпедо» в Ростове-на-Дону сыграет с одной из сильнейших команд России – «Ростовом» Валерия Карпина. На данный момент «жёлто-синие» идут вторыми в турнирной таблице чемпионата России, «Торпедо» - на последнем, 16-м месте.