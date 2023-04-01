Президент «Торпедо» рассказал о сильных сторонах тренера Клотета

Президент «Торпедо» Ярослав Савин объяснил назначение испанского специалиста Жозепа Клотета на пост главного тренера команды.

Савин заявил, что Клотет умеет развивать молодых футболистов, рассказав о его совместной работе с известным английским полузащитником Джудом Беллингемом в «Бирмингеме». Также президент «Торпедо» отметил богатый тренерский опыт испанца в сильнейших европейских лигах.

«Второй тренер в Английской премьер-лиге - как главный тренер у нас, потому что главный в АПЛ занимается и кучей других вопросов. Про человека, который обыгрывал «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» вряд ли можно говорить, что он не умеет работать», — цитирует Савина «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, набрав 10 очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут завтра, 2 апреля, против «Ростова». Начало — в 19:00 по московскому времени.