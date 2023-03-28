Мостовой — о назначении Клотета в «Торпедо»: «Это вызывает и смех, и грусть»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на назначение Хосепа Клотета на должность наставника московского «Торпедо».

«Это вызывает и смех, и грусть. Что это за тренер? Его никто не знает. Впрочем, ничего нового, мы уже привыкли. В нашем футболе все хотят крутиться и быстро получить необходимое. В Европе надо доказывать, там тяжело кого-то так обдурить», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 20 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе десять набранных очков. В ближайшем матче подопечные Клотета сыграют в гостях с «Ростовом» (2 апреля в 19:00 по мск).