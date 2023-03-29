Новый тренер «Торпедо» Клотет высказался о безопасности в России

Главный тренер столичного «Торпедо», испанец Жозеп Клотет поделился мыслями о безопасности в России – его новой стране проживания и работы.

«Я футбольный тренер, и моя работа при переезде в Россию никак не изменилась. Я здесь ни в чем не нуждаюсь», - заявил Клотет порталу Sport24, добавив, что оценивает своё самочувствие на хорошем уровне и уже сконцентрирован на работе у руля «автозаводцев».

28 марта пресс-служба «автозаводцев» представила 45-летнего Клотета в качестве нового наставника клуба. «Торпедо», отметим, идёт по-прежнему в самом хвосте турнирной таблице РПЛ, набрав лишь 10 очков за две трети чемпионата России.