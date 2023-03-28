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Рианчо прокомментировал назначение Клотета на пост тренера «Торпедо»

28 Марта 2023 • 16:13 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал назначение Хосепа Клотета на тренерский пост «Торпедо».

«Я не знаком с работой Жозепа Клотета и не знаю его лично. Но слышал, что он работал во многих клубах и академиях. Думаю, Клотет может поднять уровень и качество игры «Торпедо», если ему дадут время», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Также Рианчо отметил, что испанская школа тренеров является одной из лучших в мире, а конкуренция среди наставников повышает их уровень.

Напомним, что Жозеп Клотет возглавил «Торпедо» сегодня, 28 марта, сменив на посту главного тренера «автозаводцев» Андрея Талалаева. Московский клуб находится на последней строчке в турнирной таблице чемпионата с 10 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Рауль Рианчо Хосеп Клотет
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