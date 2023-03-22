«Торпедо» официально объявило об уходе Андрея Талалаева с должности главного тренера команды. Контракт с 50-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Московский клуб поблагодарил Талалаева на работу.

Андрей Талалаев работал с «Торпедо» с середины октября. В 12 матчах под руководством этого тренера команда отпраздновала одну победу при двух ничьих и девяти поражениях.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В 20 турах команда набрала всего лишь восемь очков.

Ближайший матч «Торпедо» проведёт 2 апреля – против «Ростова» на выезде.