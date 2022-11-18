Рабио: «Погба попросил меня сыграть на ЧМ-2022 так же, как в «Ювентусе»

Полузащитник сборной Франции и «Ювентуса» Адриен Рабио рассказал о наставлении Поля Погба перед чемпионатом мира.

Сам Погба пропускает турнир из-за травмы, полученной ещё летом, и будет поддерживать свою национальную команду лишь со стороны.

«Погба подбадривал всех нас, а лично меня он попросил проявить себя в сборной так же, как я делаю это в «Ювентусе». У меня хорошие шансы стать игроком стартового состава в таком важном турнире. Возможно, это будет переломным моментом», – цитирует журналист Альфредо Педулла 27-летнего хавбека.

Адриен Рабио отыграл 29 матчей за сборную Франции, отметившись двумя голами. В составе «Ювентуса» футболист забил пять мячей в 16 поединках текущего сезона.