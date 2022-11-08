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Чемпионат Италии. Серия А

Игрок «Ромы» отказался от ЧМ-2022 ради места в сборной Италии

08 Ноября 2022 • 21:37 Комментировать (1)
Франция
...
Австралия
1 1.22 X 6.20 2 15.00
22.11 22:00

Молодой футболист «Ромы» Кристиан Вольпато не поедет на чемпионат мира – 2022 ради дальнейшей карьеры в сборной Италии.

Отметим, что талантливый футболист также имеет австралийское гражданство, и его выступление в составе «волков» впечатлило Грэма Арнольда, включившего полузащитника в заявку на катарский мундиаль.

По информации Football Italia, сам игрок не планирует менять футбольное гражданство ради дальнейшей игры за чемпионов Европы, в связи с чем он отказался от предоставленной возможности. Сообщается, что австралийские чиновники накануне пытались убедить Вольпато изменить решение, однако 18-летний хавбек остался при своём.

Напомним, что Австралия на ЧМ-2022 сыграет в группе с Францией, Данией и Тунисом. Финальная заявка Грэма Арнольда была объявлена сегодня утром.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сборная Италии Сборная Австралии Чм-2022 Кристиан Вольпато
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ФРАНЦИЯ АВСТРАЛИЯ
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Комментарии (1)
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zurukukkkk
08 Ноября 2022 в 21:51
ай не вариант,что через четыре года будет шанс выступить на чм- там не только падишах вместе с ишаком могут помереть...жить надо здесь и сейчас!..
а чм после 22 года вообще может не быть.
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