Игрок «Ромы» отказался от ЧМ-2022 ради места в сборной Италии

Молодой футболист «Ромы» Кристиан Вольпато не поедет на чемпионат мира – 2022 ради дальнейшей карьеры в сборной Италии.

Отметим, что талантливый футболист также имеет австралийское гражданство, и его выступление в составе «волков» впечатлило Грэма Арнольда, включившего полузащитника в заявку на катарский мундиаль.

По информации Football Italia, сам игрок не планирует менять футбольное гражданство ради дальнейшей игры за чемпионов Европы, в связи с чем он отказался от предоставленной возможности. Сообщается, что австралийские чиновники накануне пытались убедить Вольпато изменить решение, однако 18-летний хавбек остался при своём.

Напомним, что Австралия на ЧМ-2022 сыграет в группе с Францией, Данией и Тунисом. Финальная заявка Грэма Арнольда была объявлена сегодня утром.

